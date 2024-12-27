Ціна BeeZee (BZE)
Поточна ціна BeeZee (BZE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 227.49K USD. Ціна BZE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BeeZee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.01K USD
- зміна ціни BeeZee протягом дня — -4.45%
- циркуляційна пропозиція – 259.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BeeZee до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BeeZee до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BeeZee до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BeeZee до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.45%
|30 днів
|$ 0
|-37.69%
|60 днів
|$ 0
|-25.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BeeZee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.59%
-4.45%
-7.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BZE is community-driven blockchain built with Cosmos SDK offering fast transactions and multiple on-chain and off-chain features
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