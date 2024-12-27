Сьогоднішня ціна BeeZee (BZE)

Поточна ціна BeeZee (BZE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 227.49K USD. Ціна BZE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BeeZee:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.01K USD

- зміна ціни BeeZee протягом дня — -4.45%

- циркуляційна пропозиція – 259.54M USD

Отримуйте оновлення цін BZE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BZE.