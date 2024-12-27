Сьогоднішня ціна BaseSwap (BSWAP)

Поточна ціна BaseSwap (BSWAP) сьогодні становить 0.355933 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56M USD. Ціна BSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BaseSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.79K USD

- зміна ціни BaseSwap протягом дня — -1.89%

- циркуляційна пропозиція – 7.21M USD

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