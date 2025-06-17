Ціна Based SPX6900 (SPX6900)
Поточна ціна Based SPX6900 (SPX6900) сьогодні становить 0,00048188 USD з ринковою капіталізацією $ 463,68K USD. Ціна SPX6900 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based SPX6900:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Based SPX6900 протягом дня — +9,20%
- циркуляційна пропозиція – 962,23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based SPX6900 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Based SPX6900 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Based SPX6900 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Based SPX6900 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Based SPX6900: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,01%
+9,20%
-1,57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵
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