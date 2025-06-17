Сьогоднішня ціна Based SPX6900 (SPX6900)

Поточна ціна Based SPX6900 (SPX6900) сьогодні становить 0,00048188 USD з ринковою капіталізацією $ 463,68K USD. Ціна SPX6900 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based SPX6900:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Based SPX6900 протягом дня — +9,20%

- циркуляційна пропозиція – 962,23M USD

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