Яка зараз ціна Based Butthole?

Based Butthole (BUTTHOLE) торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Based Butthole у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Meme,Base Ecosystem,Base Meme, BUTTHOLE часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують BUTTHOLE сьогодні?

За останні 24 години BUTTHOLE зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Based Butthole?

Сьогодні в обігу знаходиться 100000000000.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг BUTTHOLE?

Наразі Based Butthole займає ринковий рейтинг №7967 з ринковою капіталізацією ₴1301822.79153327520000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Based Butthole за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні --% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Based Butthole порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Meme,Base Ecosystem,Base Meme BUTTHOLE демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.