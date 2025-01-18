Сьогоднішня ціна Base Pro Shops (BPS)

Поточна ціна Base Pro Shops (BPS) сьогодні становить 0.00371777 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Base Pro Shops:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 276.42K USD

- зміна ціни Base Pro Shops протягом дня — -30.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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