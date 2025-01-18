Ціна Base Pro Shops (BPS)
Поточна ціна Base Pro Shops (BPS) сьогодні становить 0.00371777 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Base Pro Shops:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 276.42K USD
- зміна ціни Base Pro Shops протягом дня — -30.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Base Pro Shops до USD становила $ -0.001647435122043308.
За останні 30 днів зміна ціни Base Pro Shops до USD становила $ +0.0019607641.
За останні 60 днів зміна ціни Base Pro Shops до USD становила $ +0.0114233680.
За останні 90 днів зміна ціни Base Pro Shops до USD становила $ +0.0033293474692443274.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001647435122043308
|-30.70%
|30 днів
|$ +0.0019607641
|+52.74%
|60 днів
|$ +0.0114233680
|+307.26%
|90 днів
|$ +0.0033293474692443274
|+857.15%
Останній аналіз цін Base Pro Shops: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.35%
-30.70%
+37.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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