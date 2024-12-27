Сьогоднішня ціна bAlpha (BALPHA)

Поточна ціна bAlpha (BALPHA) сьогодні становить 12.87 USD з ринковою капіталізацією $ 231.28K USD. Ціна BALPHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bAlpha:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.87K USD

- зміна ціни bAlpha протягом дня — -5.14%

- циркуляційна пропозиція – 18.00K USD

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