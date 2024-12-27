Ціна bAlpha (BALPHA)
Поточна ціна bAlpha (BALPHA) сьогодні становить 12.87 USD з ринковою капіталізацією $ 231.28K USD. Ціна BALPHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bAlpha:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.87K USD
- зміна ціни bAlpha протягом дня — -5.14%
- циркуляційна пропозиція – 18.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bAlpha до USD становила $ -0.69759434039361.
За останні 30 днів зміна ціни bAlpha до USD становила $ -0.9436245390.
За останні 60 днів зміна ціни bAlpha до USD становила $ +4.7279309220.
За останні 90 днів зміна ціни bAlpha до USD становила $ +2.494573651854401.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.69759434039361
|-5.14%
|30 днів
|$ -0.9436245390
|-7.33%
|60 днів
|$ +4.7279309220
|+36.74%
|90 днів
|$ +2.494573651854401
|+24.04%
Останній аналіз цін bAlpha: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.62%
-5.14%
+12.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
bALPHA is the first data token of Big Data Protocol, and can be redeemed for access to the bALPHA collection.
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A$20.592
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￡E.654.5682
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C$18.4041
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৳1,535.391
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₦19,922.5026
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₴538.7382
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₸6,658.0371
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NT$423.6804
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Fr11.583
|1 BALPHA до HKD
HK$99.8712
|1 BALPHA до MAD
.د.م129.4722