Ціна Balanced (BALN)
Поточна ціна Balanced (BALN) сьогодні становить 0.198823 USD з ринковою капіталізацією $ 5.20M USD. Ціна BALN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Balanced:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.91K USD
- зміна ціни Balanced протягом дня — +0.75%
- циркуляційна пропозиція – 26.16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Balanced до USD становила $ +0.00148381.
За останні 30 днів зміна ціни Balanced до USD становила $ -0.0651634628.
За останні 60 днів зміна ціни Balanced до USD становила $ -0.0635962206.
За останні 90 днів зміна ціни Balanced до USD становила $ -0.18702412139849836.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00148381
|+0.75%
|30 днів
|$ -0.0651634628
|-32.77%
|60 днів
|$ -0.0635962206
|-31.98%
|90 днів
|$ -0.18702412139849836
|-48.47%
Останній аналіз цін Balanced: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+0.75%
-4.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it.
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