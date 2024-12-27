Сьогоднішня ціна Balanced (BALN)

Поточна ціна Balanced (BALN) сьогодні становить 0.198823 USD з ринковою капіталізацією $ 5.20M USD. Ціна BALN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Balanced:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.91K USD

- зміна ціни Balanced протягом дня — +0.75%

- циркуляційна пропозиція – 26.16M USD

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