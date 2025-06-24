Сьогоднішня ціна baibysitter (BAIBY)

Поточна ціна baibysitter (BAIBY) сьогодні становить 0,00104625 USD з ринковою капіталізацією $ 523,13K USD. Ціна BAIBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності baibysitter:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни baibysitter протягом дня — +23,94%

- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD

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