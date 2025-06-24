Ціна baibysitter (BAIBY)
Поточна ціна baibysitter (BAIBY) сьогодні становить 0,00104625 USD з ринковою капіталізацією $ 523,13K USD. Ціна BAIBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності baibysitter:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни baibysitter протягом дня — +23,94%
- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD
Отримуйте оновлення цін BAIBY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BAIBY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни baibysitter до USD становила $ +0,00020206.
За останні 30 днів зміна ціни baibysitter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни baibysitter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни baibysitter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00020206
|+23,94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін baibysitter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,72%
+23,94%
-47,10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
bAIbysitter is an advanced security layer designed to protect autonomous agents operating within the Virtuals ecosystem. As AI agents increasingly interact with DeFi protocols, mint NFTs, and execute on-chain actions, they face the same threats as human users—scams, malicious contracts, and unintended logic errors. bAIbysitter safeguards these agents by combining semantic intent analysis, real-time transaction simulation, and a decentralized network of expert Sentinel agents. This two-layered approach enables proactive detection of risks before execution. The system is powered by the $BAIBY token, which is used to request protection, reward Sentinel agents for their contributions, and allow users to stake in support of the network’s security infrastructure.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки baibysitter (BAIBY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BAIBY зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BAIBY до VND
₫27,53206875
|1 BAIBY до AUD
A$0,001611225
|1 BAIBY до GBP
￡0,0007637625
|1 BAIBY до EUR
€0,000899775
|1 BAIBY до USD
$0,00104625
|1 BAIBY до MYR
RM0,0044465625
|1 BAIBY до TRY
₺0,0415047375
|1 BAIBY до JPY
¥0,1521770625
|1 BAIBY до RUB
₽0,0821201625
|1 BAIBY до INR
₹0,0900298125
|1 BAIBY до IDR
Rp17,1516366
|1 BAIBY до KRW
₩1,42930305
|1 BAIBY до PHP
₱0,0595211625
|1 BAIBY до EGP
￡E.0,05302395
|1 BAIBY до BRL
R$0,0057439125
|1 BAIBY до CAD
C$0,0014333625
|1 BAIBY до BDT
৳0,12785175
|1 BAIBY до NGN
₦1,619574075
|1 BAIBY до UAH
₴0,0438064875
|1 BAIBY до VES
Bs0,10776375
|1 BAIBY до PKR
Rs0,2967165
|1 BAIBY до KZT
₸0,5460588
|1 BAIBY до THB
฿0,034254225
|1 BAIBY до TWD
NT$0,0308853
|1 BAIBY до AED
د.إ0,0038397375
|1 BAIBY до CHF
Fr0,0008474625
|1 BAIBY до HKD
HK$0,0082026
|1 BAIBY до MAD
.د.م0,0094685625
|1 BAIBY до MXN
$0,019941525