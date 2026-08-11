Сьогоднішня ціна Backstage

Поточна ціна Backstage (BKS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BKS до USD становить $ 0 за BKS.

Backstage наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 217 391, з циркуляційною пропозицією у 728,87M BKS. Протягом останніх 24 годин BKS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01620095, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BKS змінився на -- за останню годину та на -51,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,74K.

Ринкова інформація щодо Backstage (BKS)

Ринкова капіталізація $ 217,39K$ 217,39K $ 217,39K Обсяг (за 24 год) $ 1,74K$ 1,74K $ 1,74K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 298,26K$ 298,26K $ 298,26K Циркуляційне постачання 728,87M 728,87M 728,87M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Backstage — $ 217,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,74K. Циркуляційна пропозиція BKS — 728,87M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 298,26K.