Сьогоднішня ціна Babelfish ($FISH)

Поточна ціна Babelfish ($FISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $FISH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Babelfish:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.77 USD

- зміна ціни Babelfish протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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