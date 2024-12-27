Сьогоднішня ціна B20 (B20)

Поточна ціна B20 (B20) сьогодні становить 0.079524 USD з ринковою капіталізацією $ 395.58K USD. Ціна B20 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності B20:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 377.97 USD

- зміна ціни B20 протягом дня — +0.66%

- циркуляційна пропозиція – 4.97M USD

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