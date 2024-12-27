Ціна B20 (B20)
Поточна ціна B20 (B20) сьогодні становить 0.079524 USD з ринковою капіталізацією $ 395.58K USD. Ціна B20 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності B20:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 377.97 USD
- зміна ціни B20 протягом дня — +0.66%
- циркуляційна пропозиція – 4.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни B20 до USD становила $ +0.00051909.
За останні 30 днів зміна ціни B20 до USD становила $ -0.0050050974.
За останні 60 днів зміна ціни B20 до USD становила $ -0.0166415421.
За останні 90 днів зміна ціни B20 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00051909
|+0.66%
|30 днів
|$ -0.0050050974
|-6.29%
|60 днів
|$ -0.0166415421
|-20.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін B20: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.80%
+0.66%
+14.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse’s mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the “keys” to this digital vault.
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