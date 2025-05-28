Ціна Avive (AVIVE)
Поточна ціна Avive (AVIVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 217,00K USD. Ціна AVIVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Avive:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Avive протягом дня — +0,18%
- циркуляційна пропозиція – 2,97B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Avive до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Avive до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Avive до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Avive до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,18%
|30 днів
|$ 0
|-31,87%
|60 днів
|$ 0
|-52,79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Avive: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,45%
+0,18%
+2,07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Avive is the world's largest geosocial protocol, uniting millions of users from over 130 countries on Avive L2 with Proof of Networking consensus
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