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Поточна ціна Autocompounding Voting KAT сьогодні становить 0,00570971 USD. Ринкова капіталізація AVKAT становить 1.217.071 USD. Відстежуйте оновлення цін AVKAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Autocompounding Voting KAT сьогодні становить 0,00570971 USD. Ринкова капіталізація AVKAT становить 1.217.071 USD. Відстежуйте оновлення цін AVKAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Autocompounding Voting KAT (AVKAT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AVKAT до USD:

$0,00571002
$0,00571002$0,00571002
-0,03%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Autocompounding Voting KAT (AVKAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:10:05 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Autocompounding Voting KAT

Поточна ціна Autocompounding Voting KAT (AVKAT) сьогодні становить $ 0,00570971, зі зміною 3,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AVKAT до USD становить $ 0,00570971 за AVKAT.

Autocompounding Voting KAT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1.217.071, з циркуляційною пропозицією у 213,16M AVKAT. Протягом останніх 24 годин AVKAT торгувався між $ 0,0056841 (мінімум) та $ 0,00592596 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02173927, тоді як історичний мінімум — $ 0,00508837.

У короткостроковій динаміці AVKAT змінився на +0,01% за останню годину та на -0,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 343,07.

Ринкова інформація щодо Autocompounding Voting KAT (AVKAT)

$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M

$ 343,07
$ 343,07$ 343,07

$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M

213,16M
213,16M 213,16M

213.156.815,2892031
213.156.815,2892031 213.156.815,2892031

Поточна ринкова капіталізація Autocompounding Voting KAT — $ 1,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 343,07. Циркуляційна пропозиція AVKAT — 213,16M, зі загальною пропозицією 213156815.2892031. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,22M.

Історія ціни Autocompounding Voting KAT у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0056841
$ 0,0056841$ 0,0056841
Мін. за 24 год
$ 0,00592596
$ 0,00592596$ 0,00592596
Макс. за 24 год

$ 0,0056841
$ 0,0056841$ 0,0056841

$ 0,00592596
$ 0,00592596$ 0,00592596

$ 0,02173927
$ 0,02173927$ 0,02173927

$ 0,00508837
$ 0,00508837$ 0,00508837

+0,01%

-3,58%

-0,61%

-0,61%

Історія ціни Autocompounding Voting KAT (AVKAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Autocompounding Voting KAT до USD становила $ -0,000212557941287351.
За останні 30 днів зміна ціни Autocompounding Voting KAT до USD становила $ -0,0007123297.
За останні 60 днів зміна ціни Autocompounding Voting KAT до USD становила $ -0,0016783064.
За останні 90 днів зміна ціни Autocompounding Voting KAT до USD становила $ -0,0000000010749529745.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000212557941287351-3,58%
30 днів$ -0,0007123297-12,47%
60 днів$ -0,0016783064-29,39%
90 днів$ -0,0000000010749529745-0,00%

Прогноз ціни Autocompounding Voting KAT

Прогноз ціни Autocompounding Voting KAT (AVKAT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AVKAT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Autocompounding Voting KAT (AVKAT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Autocompounding Voting KAT потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Autocompounding Voting KAT у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AVKAT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Autocompounding Voting KAT.

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Про Autocompounding Voting KAT

Яка зараз актуальна вартість Autocompounding Voting KAT?

Сьогодні Autocompounding Voting KAT торгується за ціною ₴0.2516855927621798240000, змінивши свою ціну на -3.58% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є AVKAT саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Autocompounding Voting KAT сьогодні?

Autocompounding Voting KAT має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував AVKAT протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴0.250556696893451040000 до ₴0.2612179524502938240000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі AVKAT сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Autocompounding Voting KAT?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking,Katana Ecosystem, побудований на --, профіль ризику AVKAT може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:10:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Autocompounding Voting KAT (AVKAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Autocompounding Voting KAT

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