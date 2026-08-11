Сьогоднішня ціна Autocompounding Voting KAT

Поточна ціна Autocompounding Voting KAT (AVKAT) сьогодні становить $ 0,00570971, зі зміною 3,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AVKAT до USD становить $ 0,00570971 за AVKAT.

Autocompounding Voting KAT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1.217.071, з циркуляційною пропозицією у 213,16M AVKAT. Протягом останніх 24 годин AVKAT торгувався між $ 0,0056841 (мінімум) та $ 0,00592596 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02173927, тоді як історичний мінімум — $ 0,00508837.

У короткостроковій динаміці AVKAT змінився на +0,01% за останню годину та на -0,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 343,07.

Ринкова інформація щодо Autocompounding Voting KAT (AVKAT)

Ринкова капіталізація $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Обсяг (за 24 год) $ 343,07$ 343,07 $ 343,07 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Циркуляційне постачання 213,16M 213,16M 213,16M Загальна пропозиція 213.156.815,2892031 213.156.815,2892031 213.156.815,2892031

Поточна ринкова капіталізація Autocompounding Voting KAT — $ 1,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 343,07. Циркуляційна пропозиція AVKAT — 213,16M, зі загальною пропозицією 213156815.2892031. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,22M.