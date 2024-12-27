Сьогоднішня ціна Autobahn Network (TXL)

Поточна ціна Autobahn Network (TXL) сьогодні становить 0.00447939 USD з ринковою капіталізацією $ 570.32K USD. Ціна TXL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Autobahn Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.75 USD

- зміна ціни Autobahn Network протягом дня — -0.35%

- циркуляційна пропозиція – 127.12M USD

Отримуйте оновлення цін TXL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TXL.