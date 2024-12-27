Ціна Autobahn Network (TXL)
Поточна ціна Autobahn Network (TXL) сьогодні становить 0.00447939 USD з ринковою капіталізацією $ 570.32K USD. Ціна TXL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Autobahn Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.75 USD
- зміна ціни Autobahn Network протягом дня — -0.35%
- циркуляційна пропозиція – 127.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Autobahn Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Autobahn Network до USD становила $ +0.0045281038.
За останні 60 днів зміна ціни Autobahn Network до USD становила $ +0.0042443662.
За останні 90 днів зміна ціни Autobahn Network до USD становила $ +0.000547877259020276.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.35%
|30 днів
|$ +0.0045281038
|+101.09%
|60 днів
|$ +0.0042443662
|+94.75%
|90 днів
|$ +0.000547877259020276
|+13.94%
Останній аналіз цін Autobahn Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+118.26%
-0.35%
+129.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network.
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