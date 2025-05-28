Ціна AuraFarming (AURAFARM)
Поточна ціна AuraFarming (AURAFARM) сьогодні становить 0,00237705 USD з ринковою капіталізацією $ 2,41M USD. Ціна AURAFARM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AuraFarming:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AuraFarming протягом дня — -14,10%
- циркуляційна пропозиція – 999,74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AuraFarming до USD становила $ -0,000390347272571867.
За останні 30 днів зміна ціни AuraFarming до USD становила $ -0,0008635896.
За останні 60 днів зміна ціни AuraFarming до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AuraFarming до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000390347272571867
|-14,10%
|30 днів
|$ -0,0008635896
|-36,33%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AuraFarming: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,88%
-14,10%
+63,60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points.
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