Сьогоднішня ціна AuraFarming (AURAFARM)

Поточна ціна AuraFarming (AURAFARM) сьогодні становить 0,00237705 USD з ринковою капіталізацією $ 2,41M USD. Ціна AURAFARM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AuraFarming:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AuraFarming протягом дня — -14,10%

- циркуляційна пропозиція – 999,74M USD

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