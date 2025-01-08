Ціна ARMOR (ARMOR)
Поточна ціна ARMOR (ARMOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 87.68K USD. Ціна ARMOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ARMOR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 374.08 USD
- зміна ціни ARMOR протягом дня — -11.21%
- циркуляційна пропозиція – 237.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARMOR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ARMOR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ARMOR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ARMOR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.21%
|30 днів
|$ 0
|-5.06%
|60 днів
|$ 0
|+27.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ARMOR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-11.21%
+1.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC. It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure’s founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor. During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD.
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