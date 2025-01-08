Сьогоднішня ціна ARMOR (ARMOR)

Поточна ціна ARMOR (ARMOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 87.68K USD. Ціна ARMOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ARMOR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 374.08 USD

- зміна ціни ARMOR протягом дня — -11.21%

- циркуляційна пропозиція – 237.39M USD

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