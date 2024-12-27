Ціна Arcas (ARCAS)
Поточна ціна Arcas (ARCAS) сьогодні становить 0.07814 USD з ринковою капіталізацією $ 7.81M USD. Ціна ARCAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arcas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 525.36 USD
- зміна ціни Arcas протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arcas до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Arcas до USD становила $ +0.0193711951.
За останні 60 днів зміна ціни Arcas до USD становила $ +0.0373847311.
За останні 90 днів зміна ціни Arcas до USD становила $ +0.01414176445192777.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.12%
|30 днів
|$ +0.0193711951
|+24.79%
|60 днів
|$ +0.0373847311
|+47.84%
|90 днів
|$ +0.01414176445192777
|+22.10%
Останній аналіз цін Arcas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
+0.12%
-0.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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