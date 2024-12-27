Сьогоднішня ціна Arcas (ARCAS)

Поточна ціна Arcas (ARCAS) сьогодні становить 0.07814 USD з ринковою капіталізацією $ 7.81M USD. Ціна ARCAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arcas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 525.36 USD

- зміна ціни Arcas протягом дня — +0.12%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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