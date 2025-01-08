Сьогоднішня ціна April (APRIL)

Поточна ціна April (APRIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 43.94K USD. Ціна APRIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності April:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.84K USD

- зміна ціни April протягом дня — -8.81%

- циркуляційна пропозиція – 106.62M USD

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