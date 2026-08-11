Сьогоднішня ціна Anyspend

Поточна ціна Anyspend (ANY) сьогодні становить $ 0.0242188, зі зміною 2.24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANY до USD становить $ 0.0242188 за ANY.

Anyspend наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5,328,143, з циркуляційною пропозицією у 220.00M ANY. Протягом останніх 24 годин ANY торгувався між $ 0.0241616 (мінімум) та $ 0.02490038 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.262432, тоді як історичний мінімум — $ 0.02177347.

У короткостроковій динаміці ANY змінився на -0.04% за останню годину та на -1.74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.35.

Ринкова інформація щодо Anyspend (ANY)

Ринкова капіталізація $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M Обсяг (за 24 год) $ 5.35$ 5.35 $ 5.35 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24.22M$ 24.22M $ 24.22M Циркуляційне постачання 220.00M 220.00M 220.00M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Anyspend — $ 5.33M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.35. Циркуляційна пропозиція ANY — 220.00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24.22M.