Сьогоднішня ціна ANGLE (ANGLE)

Поточна ціна ANGLE (ANGLE) сьогодні становить 0.02071316 USD з ринковою капіталізацією $ 4.18M USD. Ціна ANGLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ANGLE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.21K USD

- зміна ціни ANGLE протягом дня — -1.31%

- циркуляційна пропозиція – 201.48M USD

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