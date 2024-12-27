Ціна ANGLE (ANGLE)
Поточна ціна ANGLE (ANGLE) сьогодні становить 0.02071316 USD з ринковою капіталізацією $ 4.18M USD. Ціна ANGLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ANGLE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.21K USD
- зміна ціни ANGLE протягом дня — -1.31%
- циркуляційна пропозиція – 201.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ANGLE до USD становила $ -0.00027522970497565.
За останні 30 днів зміна ціни ANGLE до USD становила $ -0.0019089206.
За останні 60 днів зміна ціни ANGLE до USD становила $ +0.0025385531.
За останні 90 днів зміна ціни ANGLE до USD становила $ -0.001650605914742408.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00027522970497565
|-1.31%
|30 днів
|$ -0.0019089206
|-9.21%
|60 днів
|$ +0.0025385531
|+12.26%
|90 днів
|$ -0.001650605914742408
|-7.38%
Останній аналіз цін ANGLE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
-1.31%
-14.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol.
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