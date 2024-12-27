Ціна Alpha Impact (FOLO)
Поточна ціна Alpha Impact (FOLO) сьогодні становить 0.0059617 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна FOLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alpha Impact:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 529.28 USD
- зміна ціни Alpha Impact протягом дня — -1.88%
- циркуляційна пропозиція – 290.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alpha Impact до USD становила $ -0.000114415876735644.
За останні 30 днів зміна ціни Alpha Impact до USD становила $ -0.0013421539.
За останні 60 днів зміна ціни Alpha Impact до USD становила $ +0.0009497125.
За останні 90 днів зміна ціни Alpha Impact до USD становила $ -0.0003418319102189916.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000114415876735644
|-1.88%
|30 днів
|$ -0.0013421539
|-22.51%
|60 днів
|$ +0.0009497125
|+15.93%
|90 днів
|$ -0.0003418319102189916
|-5.42%
Останній аналіз цін Alpha Impact: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
-1.88%
-20.85%
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