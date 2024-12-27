Сьогоднішня ціна Alpha Impact (FOLO)

Поточна ціна Alpha Impact (FOLO) сьогодні становить 0.0059617 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна FOLO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alpha Impact:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 529.28 USD

- зміна ціни Alpha Impact протягом дня — -1.88%

- циркуляційна пропозиція – 290.00M USD

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