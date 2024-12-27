Сьогоднішня ціна Alien Base (ALB)

Поточна ціна Alien Base (ALB) сьогодні становить 0.230131 USD з ринковою капіталізацією $ 28.48M USD. Ціна ALB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alien Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 364.77K USD

- зміна ціни Alien Base протягом дня — -1.89%

- циркуляційна пропозиція – 123.73M USD

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