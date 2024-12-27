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Ціна Alien Base (ALB)

USD

Графік ціни Alien Base (ALB) в реальному часі

$0.230155
$0.230155$0.230155
-1.80%(1D)

Сьогоднішня ціна Alien Base (ALB)

Поточна ціна Alien Base (ALB) сьогодні становить 0.230131 USD з ринковою капіталізацією $ 28.48M USD. Ціна ALB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alien Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 364.77K USD
- зміна ціни Alien Base протягом дня — -1.89%
- циркуляційна пропозиція – 123.73M USD

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Цінові показники Alien Base (ALB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alien Base до USD становила $ -0.0044372872020956.
За останні 30 днів зміна ціни Alien Base до USD становила $ -0.1260825383.
За останні 60 днів зміна ціни Alien Base до USD становила $ +0.1633204496.
За останні 90 днів зміна ціни Alien Base до USD становила $ +0.16048436692104158.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0044372872020956-1.89%
30 днів$ -0.1260825383-54.78%
60 днів$ +0.1633204496+70.97%
90 днів$ +0.16048436692104158+230.43%

Аналіз цін Alien Base (ALB)

Останній аналіз цін Alien Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.22783
$ 0.22783$ 0.22783

$ 0.236178
$ 0.236178$ 0.236178

$ 0.572381
$ 0.572381$ 0.572381

-0.56%

-1.89%

-9.29%

Ринкова інформація Alien Base (ALB)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 28.48M
$ 28.48M$ 28.48M

$ 364.77K
$ 364.77K$ 364.77K

123.73M
123.73M 123.73M

Що таке Alien Base ( ALB)

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Ресурс Alien Base (ALB)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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ALB до місцевих валют

1 ALB до AUD
A$0.3682096
1 ALB до GBP
0.18180349
1 ALB до EUR
0.22092576
1 ALB до USD
$0.230131
1 ALB до MYR
RM1.02868557
1 ALB до TRY
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1 ALB до JPY
¥36.33078097
1 ALB до RUB
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1 ALB до INR
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1 ALB до IDR
Rp3,772.63874064
1 ALB до PHP
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1 ALB до EGP
￡E.11.70676397
1 ALB до BRL
R$1.42220958
1 ALB до CAD
C$0.33138864
1 ALB до BDT
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1 ALB до NGN
356.23818538
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Rs63.96030883
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฿7.84516579
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NT$7.55289942
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Fr0.2071179
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HK$1.78581656
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