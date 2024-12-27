Ціна Alien Base (ALB)
Поточна ціна Alien Base (ALB) сьогодні становить 0.230131 USD з ринковою капіталізацією $ 28.48M USD. Ціна ALB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alien Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 364.77K USD
- зміна ціни Alien Base протягом дня — -1.89%
- циркуляційна пропозиція – 123.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alien Base до USD становила $ -0.0044372872020956.
За останні 30 днів зміна ціни Alien Base до USD становила $ -0.1260825383.
За останні 60 днів зміна ціни Alien Base до USD становила $ +0.1633204496.
За останні 90 днів зміна ціни Alien Base до USD становила $ +0.16048436692104158.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0044372872020956
|-1.89%
|30 днів
|$ -0.1260825383
|-54.78%
|60 днів
|$ +0.1633204496
|+70.97%
|90 днів
|$ +0.16048436692104158
|+230.43%
Останній аналіз цін Alien Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
-1.89%
-9.29%
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