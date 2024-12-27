Сьогоднішня ціна ALF (ALF)

Поточна ціна ALF (ALF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.00M USD. Ціна ALF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ALF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.69K USD

- зміна ціни ALF протягом дня — -6.75%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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