Ціна ALF (ALF)
Поточна ціна ALF (ALF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.00M USD. Ціна ALF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ALF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.69K USD
- зміна ціни ALF протягом дня — -6.75%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
Отримуйте оновлення цін ALF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ALF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ALF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ALF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ALF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ALF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.75%
|30 днів
|$ 0
|+74.50%
|60 днів
|$ 0
|+63.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ALF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.88%
-6.75%
-12.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alf the crocodile inspired on Matt Furie character is the ultimate party animal and the best bro in The Boys Club. Wherever Alf goes, laughter and chaos follow. When he shows up, the fun doesn’t just start—it explodes! Brave, loyal, and hilariously irreverent, this wacky croc always has a new babe, a flashy sports car, and wild business ideas that sometimes flirt with the law. In short, Alf is the heart and soul of any party and the wild ride buddy everyone dreams of.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ALF до AUD
A$--
|1 ALF до GBP
￡--
|1 ALF до EUR
€--
|1 ALF до USD
$--
|1 ALF до MYR
RM--
|1 ALF до TRY
₺--
|1 ALF до JPY
¥--
|1 ALF до RUB
₽--
|1 ALF до INR
₹--
|1 ALF до IDR
Rp--
|1 ALF до PHP
₱--
|1 ALF до EGP
￡E.--
|1 ALF до BRL
R$--
|1 ALF до CAD
C$--
|1 ALF до BDT
৳--
|1 ALF до NGN
₦--
|1 ALF до UAH
₴--
|1 ALF до VES
Bs--
|1 ALF до PKR
Rs--
|1 ALF до KZT
₸--
|1 ALF до THB
฿--
|1 ALF до TWD
NT$--
|1 ALF до CHF
Fr--
|1 ALF до HKD
HK$--
|1 ALF до MAD
.د.م--