Сьогоднішня ціна Aldrin (RIN)

Поточна ціна Aldrin (RIN) сьогодні становить 0.01594736 USD з ринковою капіталізацією $ 197.21K USD. Ціна RIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aldrin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.83K USD

- зміна ціни Aldrin протягом дня — +29.06%

- циркуляційна пропозиція – 12.36M USD

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