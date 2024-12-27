Ціна Aldrin (RIN)
Поточна ціна Aldrin (RIN) сьогодні становить 0.01594736 USD з ринковою капіталізацією $ 197.21K USD. Ціна RIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aldrin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.83K USD
- зміна ціни Aldrin протягом дня — +29.06%
- циркуляційна пропозиція – 12.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aldrin до USD становила $ +0.00359062.
За останні 30 днів зміна ціни Aldrin до USD становила $ +0.0029897839.
За останні 60 днів зміна ціни Aldrin до USD становила $ +0.0177778681.
За останні 90 днів зміна ціни Aldrin до USD становила $ +0.008646272801980507.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00359062
|+29.06%
|30 днів
|$ +0.0029897839
|+18.75%
|60 днів
|$ +0.0177778681
|+111.48%
|90 днів
|$ +0.008646272801980507
|+118.42%
Останній аналіз цін Aldrin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+29.06%
+13.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aldrin’s mission is to simplify DeFi and create powerful tools for all traders to succeed. Live Solana DEX & launching CEX soon.
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