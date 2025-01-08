Сьогоднішня ціна AI Shell NOVA (NOVA)

Поточна ціна AI Shell NOVA (NOVA) сьогодні становить 0.01825736 USD з ринковою капіталізацією $ 18.34M USD. Ціна NOVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AI Shell NOVA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.60M USD

- зміна ціни AI Shell NOVA протягом дня — -37.45%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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