Сьогоднішня ціна AgentLayer (AGENT)

Поточна ціна AgentLayer (AGENT) сьогодні становить 0.055614 USD з ринковою капіталізацією $ 14.61M USD. Ціна AGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AgentLayer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.95M USD

- зміна ціни AgentLayer протягом дня — -0.23%

- циркуляційна пропозиція – 261.70M USD

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