Ціна AgentLayer (AGENT)
Поточна ціна AgentLayer (AGENT) сьогодні становить 0.055614 USD з ринковою капіталізацією $ 14.61M USD. Ціна AGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AgentLayer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.95M USD
- зміна ціни AgentLayer протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 261.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AgentLayer до USD становила $ -0.00013178166498376.
За останні 30 днів зміна ціни AgentLayer до USD становила $ +0.0176290762.
За останні 60 днів зміна ціни AgentLayer до USD становила $ +0.1031824394.
За останні 90 днів зміна ціни AgentLayer до USD становила $ +0.041224407284107527.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00013178166498376
|-0.23%
|30 днів
|$ +0.0176290762
|+31.70%
|60 днів
|$ +0.1031824394
|+185.53%
|90 днів
|$ +0.041224407284107527
|+286.49%
Останній аналіз цін AgentLayer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.32%
-0.23%
+42.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.
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