Сьогоднішня ціна AgentHub ($DIRA)

Поточна ціна AgentHub ($DIRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 458,94K USD. Ціна $DIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AgentHub:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AgentHub протягом дня — +4,69%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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