Ціна AgentHub ($DIRA)
Поточна ціна AgentHub ($DIRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 458,94K USD. Ціна $DIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AgentHub:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AgentHub протягом дня — +4,69%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AgentHub до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AgentHub до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AgentHub до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AgentHub до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,69%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AgentHub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,84%
+4,69%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AI Agents Directory is building the first open, community-driven hub for discovering, testing, and scaling AI agents. The platform helps users find and compare hundreds of AI agents across tasks and industries, while giving builders tools to list, gain traction, and monetize. Our token, $DIRA, is used to unlock premium features, support builders, and reward community participation through reviews, feedback, and testing.
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