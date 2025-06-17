Сьогоднішня ціна Agent Virtual Machine (AVM)

Поточна ціна Agent Virtual Machine (AVM) сьогодні становить 0,251746 USD з ринковою капіталізацією $ 12,67M USD. Ціна AVM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agent Virtual Machine:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Agent Virtual Machine протягом дня — -7,62%

- циркуляційна пропозиція – 50,90M USD

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