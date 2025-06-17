Ціна Agent Virtual Machine (AVM)
Поточна ціна Agent Virtual Machine (AVM) сьогодні становить 0,251746 USD з ринковою капіталізацією $ 12,67M USD. Ціна AVM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agent Virtual Machine:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Agent Virtual Machine протягом дня — -7,62%
- циркуляційна пропозиція – 50,90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agent Virtual Machine до USD становила $ -0,0207931724195527.
За останні 30 днів зміна ціни Agent Virtual Machine до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Agent Virtual Machine до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Agent Virtual Machine до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0207931724195527
|-7,62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Agent Virtual Machine: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-11,82%
-7,62%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.
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