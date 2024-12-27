Ціна Agave (AGVE)
Поточна ціна Agave (AGVE) сьогодні становить 55.39 USD з ринковою капіталізацією $ 5.54M USD. Ціна AGVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Agave:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.24 USD
- зміна ціни Agave протягом дня — -0.58%
- циркуляційна пропозиція – 100.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Agave до USD становила $ -0.32840586662086.
За останні 30 днів зміна ціни Agave до USD становила $ +3.5754688120.
За останні 60 днів зміна ціни Agave до USD становила $ +13.2014753520.
За останні 90 днів зміна ціни Agave до USD становила $ +15.879631473341554.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.32840586662086
|-0.58%
|30 днів
|$ +3.5754688120
|+6.46%
|60 днів
|$ +13.2014753520
|+23.83%
|90 днів
|$ +15.879631473341554
|+40.19%
Останній аналіз цін Agave: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
-0.58%
+7.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Agave, a decentralized non-custodial money market protocol where users can participate by borrowing or lending money through the application.
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