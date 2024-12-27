Сьогоднішня ціна Agave (AGVE)

Поточна ціна Agave (AGVE) сьогодні становить 55.39 USD з ринковою капіталізацією $ 5.54M USD. Ціна AGVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agave:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.24 USD

- зміна ціни Agave протягом дня — -0.58%

- циркуляційна пропозиція – 100.00K USD

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