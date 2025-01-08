Ціна Adillo (ADILLO)
Поточна ціна Adillo (ADILLO) сьогодні становить 0.00249893 USD з ринковою капіталізацією $ 2.48M USD. Ціна ADILLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Adillo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 533.91K USD
- зміна ціни Adillo протягом дня — +169.52%
- циркуляційна пропозиція – 991.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Adillo до USD становила $ +0.00157174.
За останні 30 днів зміна ціни Adillo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Adillo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Adillo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00157174
|+169.52%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Adillo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+11.04%
+169.52%
+297.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Armadillo, nicknamed $ADILLO, comes from the same zoo as Moodeng. Being an endangered species, $ADILLO has captured the hearts of countless visitors. There have been many adoption requests from people all over the world, but the most surprising offer came from a laid-back individual who offered millions just to take a photo with him. While others offered smaller amounts to adopt $ADILLO, this man was determined to spend a fortune for a single picture.
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