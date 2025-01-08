Сьогоднішня ціна Adillo (ADILLO)

Поточна ціна Adillo (ADILLO) сьогодні становить 0.00249893 USD з ринковою капіталізацією $ 2.48M USD. Ціна ADILLO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Adillo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 533.91K USD

- зміна ціни Adillo протягом дня — +169.52%

- циркуляційна пропозиція – 991.53M USD

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