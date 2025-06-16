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Курс Yee Token (YEE)

USD

Графік ціни Yee Token (YEE) в реальному часі

$0,009248
$0,009248$0,009248
+22,44%(1D)

Дані та інформація про ціну YEE в реальному часі

Поточна ціна Yee Token (YEE) сьогодні становить 0,009248 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна YEE у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Yee Token:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 54,83K USD
- Зміна ціни Yee Token протягом дня – +22,44%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники YEEUSD

Відстежуйте зміни ціни на Yee Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00169491+22,44%
30 днів$ +0,004248+84,96%
60 днів$ +0,004248+84,96%
90 днів$ +0,004248+84,96%
Зміна ціни Yee Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни YEE на $ +0,00169491 (+22,44%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Yee Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,004248 (+84,96%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Yee Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник YEE змінився на $ +0,004248 (+84,96%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Yee Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,004248 (+84,96%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну YEE

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Yee Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,0045
$ 0,0045$ 0,0045

$ 0,009274
$ 0,009274$ 0,009274

$ 0,01404
$ 0,01404$ 0,01404

+18,71%

+22,44%

+147,60%

Ринкова інформація YEE

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 54,83K
$ 54,83K$ 54,83K

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Що таке Yee Token (YEE)

$YEE — це мемкоїн, натхненний класичним персонажем інтернет-мему — динозавру Yee. Його створили, щоб «знову боротися з Pepe», жартома звинувативши Pepe у запуску на початку 2023 року та крадіжці оригінального плану запуску токенів Yee.

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Прогноз курсу Yee Token

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Yee Token, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна YEE? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Yee Token.

Історія ціни Yee Token

Відстеження траєкторії ціни YEE надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії YEE. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Yee Token.

Токеноміка Yee Token (YEE)

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YEE до місцевих валют

1 YEE до VND
243,36112
1 YEE до AUD
A$0,01405696
1 YEE до GBP
0,00675104
1 YEE до EUR
0,00795328
1 YEE до USD
$0,009248
1 YEE до MYR
RM0,03921152
1 YEE до TRY
0,36400128
1 YEE до JPY
¥1,33522624
1 YEE до RUB
0,72707776
1 YEE до INR
0,795328
1 YEE до IDR
Rp151,60653312
1 YEE до KRW
12,56516512
1 YEE до PHP
0,52140224
1 YEE до EGP
￡E.0,46480448
1 YEE до BRL
R$0,050864
1 YEE до CAD
C$0,0124848
1 YEE до BDT
1,13047552
1 YEE до NGN
14,2715136
1 YEE до UAH
0,3842544
1 YEE до VES
Bs0,943296
1 YEE до PKR
Rs2,61681408
1 YEE до KZT
4,7400624
1 YEE до THB
฿0,29982016
1 YEE до TWD
NT$0,27207616
1 YEE до AED
د.إ0,03394016
1 YEE до CHF
Fr0,00749088
1 YEE до HKD
HK$0,07250432
1 YEE до MAD
.د.م0,0841568
1 YEE до MXN
$0,17506464

Ресурс Yee Token

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1 YEE = 0,009248 USD

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YEEUSDT
$0,009248
$0,009248$0,009248
+42,25%

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