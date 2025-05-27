Що таке XEM (XEM)

NEM is a blockchain platform that was launched in March of 2015. At the time it was one of the pioneers of the industry and sought to improve on the imperfections found on other chains at the time. It was one of the first non-turing complete chains to feature user-defined tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and a P2P reputation system based on EigenTrust++. Its most notable contribution to the space is the proof-of-importance consensus mechanism, which sought to reward on-chain activity and deter the concentration of wealth commonly associated with proof-of-stake. Its client, NIS, is written in Java.

Проєкт XEM доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями XEM. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу XEM, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про XEM у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі XEM безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз курсу XEM

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як XEM, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна XEM? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни XEM.

Історія ціни XEM

Відстеження траєкторії ціни XEM надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії XEM. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни XEM.

Як купити XEM (XEM)

Шукаєте як купити XEM? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати XEM на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

XEM до місцевих валют

1 XEM до VND ₫ -- 1 XEM до AUD A$ -- 1 XEM до GBP ￡ -- 1 XEM до EUR € -- 1 XEM до USD $ -- 1 XEM до MYR RM -- 1 XEM до TRY ₺ -- 1 XEM до JPY ¥ -- 1 XEM до RUB ₽ -- 1 XEM до INR ₹ -- 1 XEM до IDR Rp -- 1 XEM до KRW ₩ -- 1 XEM до PHP ₱ -- 1 XEM до EGP ￡E. -- 1 XEM до BRL R$ -- 1 XEM до CAD C$ -- 1 XEM до BDT ৳ -- 1 XEM до NGN ₦ -- 1 XEM до UAH ₴ -- 1 XEM до VES Bs -- 1 XEM до PKR Rs -- 1 XEM до KZT ₸ -- 1 XEM до THB ฿ -- 1 XEM до TWD NT$ -- 1 XEM до AED د.إ -- 1 XEM до CHF Fr -- 1 XEM до HKD HK$ -- 1 XEM до MAD .د.م -- 1 XEM до MXN $ --

Ресурс XEM

Щоб дізнатися більше про XEM, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про XEM Яка сьогодні ціна XEM (XEM)? Поточна ціна XEM (XEM) становить -- USD . Яка ринкова капіталізація XEM (XEM)? Поточна ринкова капіталізація XEM становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції XEM на ринкову ціну в реальному часі -- USD . Яка циркуляційна пропозиція XEM (XEM)? Поточна циркуляційна пропозиція XEM (XEM) становить -- USD . Яка була найвища ціна XEM (XEM)? Станом на 2025-05-28 , найвища ціна XEM (XEM) становить -- USD . Який обсяг торгівлі XEM (XEM) за 24 год? Обсяг торгівлі XEM (XEM) за 24 год становить -- USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

Головні новини

Що таке Puffverse ($PFVS)? Повний посібник по революційному ігровому токену У світі блокчейн-геймінгу, що швидко розвивається, небагато проєктів успішно з’єднують доступність Web2 та інновації Web3. Puffverse стає революційною платформою, яка трансформує традиційний мобільний геймізм через безшовну інтеграцію блокчейну, створюючи метасвіт, схожий на Disney, який запрошує мільйони користувачів у децентралізований світ. Цей комплексний посібник досліджує революційний підхід Puffverse до казуальних ігор, економіку рідного токена $PFVS, реальні застосування та майбутній потенціал у геймінговій індустрії. Якщо ви ентузіаст мобільних ігор, інвестор у блокчейн, або цікавіться перетином розваг та децентралізованих технологій, ця стаття надає необхідні уявлення про те, як Puffverse змінює ландшафт ігор через свою інноваційну екосистему, яка об’єднує контент, створений користувачами, хмарний гейминг та справжню власність на цифрові активи.

Що таке Terra Luna? Повний посібник щодо ціни монети LUNA та криптовалюти Terra У швидко змінюваному світі криптовалют кілька проектів захопили уяву та увагу інвесторів так, як Terra (LUNA). Цей всебічний посібник досліджує новаторський підхід Terra до алгоритмічних стейблкоінів, її революційну двотокенову систему та драматичні події, які призвели до одного з найбільших колапсів у криптоіндустрії у травні 2022 року. Якщо ви новачок у криптовалютах, що прагне зрозуміти, чому Terra була особливою, або досвідчений інвестор, який хоче усвідомити уроки її підйому та падіння, ця стаття надасть все, що вам потрібно знати про Terra, LUNA та подальше виникнення Terra Classic (LUNC). Від її інноваційних технологій та реальних застосувань до колапсу, який знищив $45 мільярдів ринкової капіталізації, ми розглянемо, як Terra прагнула об’єднати традиційні фінанси з технологією блокчейн і що її спадщина означає для майбутнього децентралізованих фінансів.