Сьогоднішня ціна Warplet

Поточна ціна Warplet (WARP) сьогодні становить $ 0.000008129, зі зміною 9.35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WARP до USD становить $ 0.000008129 за WARP.

Warplet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- WARP. Протягом останніх 24 годин WARP торгувався між $ 0.000008093 (мінімум) та $ 0.000009332 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці WARP змінився на -0.40% за останню годину та на -7.84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 54.02K.

Ринкова інформація щодо Warplet (WARP)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) $ 54.02K$ 54.02K $ 54.02K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн BASE

