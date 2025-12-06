БіржаDEX+
Поточна ціна Warplet сьогодні становить 0.000008129 USD. Ринкова капіталізація WARP становить -- USD. Відстежуйте оновлення цін WARP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого!

Курс Warplet (WARP)

Актуальна ціна 1 WARP до USD:

$0.000008129
$0.000008129
-9.35%1D
USD
Графік ціни Warplet (WARP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-12-06 04:04:45 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Warplet

Поточна ціна Warplet (WARP) сьогодні становить $ 0.000008129, зі зміною 9.35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WARP до USD становить $ 0.000008129 за WARP.

Warplet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- WARP. Протягом останніх 24 годин WARP торгувався між $ 0.000008093 (мінімум) та $ 0.000009332 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці WARP змінився на -0.40% за останню годину та на -7.84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 54.02K.

Ринкова інформація щодо Warplet (WARP)

$ 54.02K
$ 54.02K

$ 0.00
$ 0.00

BASE

Поточна ринкова капіталізація Warplet — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54.02K. Циркуляційна пропозиція WARP — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Warplet у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.000008093
$ 0.000008093
Мін. за 24 год
$ 0.000009332
$ 0.000009332
Макс. за 24 год

$ 0.000008093
$ 0.000008093

$ 0.000009332
$ 0.000009332

-0.40%

-9.35%

-7.84%

-7.84%

Історія ціни Warplet (WARP) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Warplet за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00000083846-9.35%
30 днів$ -0.000014091-63.42%
60 днів$ -0.000011871-59.36%
90 днів$ -0.000011871-59.36%
Зміна ціни Warplet сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни WARP на $ -0.00000083846 (-9.35%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Warplet за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.000014091 (-63.42%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Warplet за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник WARP змінився на $ -0.000011871 (-59.36%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Warplet за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.000011871 (-59.36%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Warplet (WARP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Warplet зараз.

Аналіз ШІ для Warplet

Аналітика на основі штучного інтелекту, яка аналізує останні рухи ціни, тенденції обсягу торгівлі та індикатори ринкових настроїв Warplet, надаючи оновлення в режимі реального часу для виявлення торгових можливостей та підтримки прийняття обґрунтованих рішень.

Які фактори впливають на ціни Warplet?

На ціну токенів Warplet (WARP) впливає кілька ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди на крипторинку;
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах;
3. Корисність токенів і їх прийняття у екосистемі Warplet;
4. Оголошення про партнерства та розвиток проекту;
5. Токеноміка, зокрема механізми надходження токенів та нагороди за стейкінг;
6. Регуляторні новини, що впливають на DeFi-проекти;
7. Конкуренція з аналогічними блокчейн-геймінговими або метаверс-токенами;
8. Зростання спільноти та активність у соціальних мережах;
9. Паттерни технічного аналізу та рухи «китів»;
10. Загальні економічні умови, що впливають на ризикові активи.

Прогноз ціни Warplet

Прогноз ціни Warplet (WARP) на 2030 рік (через 5 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WARP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Warplet (WARP) на 2040 рік (через 15 років)

У 2040 році ціна Warplet потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

Що таке Warplet (WARP)

WARP — маскот Farcaster, що поєднує культуру мемів Clanker з ідентичністю спільноти та присутністю в чатах.

Ресурс Warplet

Щоб дізнатися більше про Warplet, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Warplet

Скільки коштуватиме 1 Warplet у 2030 році?
Якщо Warplet зростатиме на 5% на рік, його орієнтовна вартість може сягнути близько -- $ до 2026 року, -- $ до 2030 року, -- $ до 2035 року і -- $ до 2040 року. Ці цифри ілюструють сценарій стабільного складного зростання, хоча фактична майбутня ціна залежатиме від прийняття ринком, регуляторних змін та макроекономічних умов. Ви можете переглянути повну таблицю прогнозів нижче, щоб ознайомитися з деталізованою таблицею потенційних цін Warplet за роками та очікуваного ROI.
Останнє оновлення сторінки: 2025-12-06 04:04:45 (UTC+8)

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

