Поточна ціна Warplet (WARP) сьогодні становить $ 0.000008129, зі зміною 9.35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WARP до USD становить $ 0.000008129 за WARP.
Warplet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- WARP. Протягом останніх 24 годин WARP торгувався між $ 0.000008093 (мінімум) та $ 0.000009332 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці WARP змінився на -0.40% за останню годину та на -7.84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 54.02K.
Ринкова інформація щодо Warplet (WARP)
$ 54.02K
$ 0.00
BASE
Поточна ринкова капіталізація Warplet — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54.02K. Циркуляційна пропозиція WARP — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.
Історія ціни Warplet у USD
Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год
-0.40%
-9.35%
-7.84%
-7.84%
Історія ціни Warplet (WARP) у USD
Відстежуйте зміни ціни на Warplet за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
Період
Зміна (USD)
Зміна (%)
Сьогодні
$ -0.00000083846
-9.35%
30 днів
$ -0.000014091
-63.42%
60 днів
$ -0.000011871
-59.36%
90 днів
$ -0.000011871
-59.36%
Зміна ціни Warplet сьогодні
Сьогодні зафіксовано зміну ціни WARP на $ -0.00000083846 (-9.35%), що відображає його останню ринкову активність.
Зміна ціни Warplet за 30 дн.
За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.000014091 (-63.42%), що показує короткострокову динаміку токена.
Зміна ціни Warplet за 60 дн.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник WARP змінився на $ -0.000011871 (-59.36%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Зміна ціни Warplet за 90 дн.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.000011871 (-59.36%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Warplet (WARP)?
Аналітика на основі штучного інтелекту, яка аналізує останні рухи ціни, тенденції обсягу торгівлі та індикатори ринкових настроїв Warplet, надаючи оновлення в режимі реального часу для виявлення торгових можливостей та підтримки прийняття обґрунтованих рішень.
Які фактори впливають на ціни Warplet?
На ціну токенів Warplet (WARP) впливає кілька ключових факторів:
1. Настрій ринку та загальні тренди на крипторинку; 2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах; 3. Корисність токенів і їх прийняття у екосистемі Warplet; 4. Оголошення про партнерства та розвиток проекту; 5. Токеноміка, зокрема механізми надходження токенів та нагороди за стейкінг; 6. Регуляторні новини, що впливають на DeFi-проекти; 7. Конкуренція з аналогічними блокчейн-геймінговими або метаверс-токенами; 8. Зростання спільноти та активність у соціальних мережах; 9. Паттерни технічного аналізу та рухи «китів»; 10. Загальні економічні умови, що впливають на ризикові активи.
Прогноз ціни Warplet
Прогноз ціни Warplet (WARP) на 2030 рік (через 5 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WARP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Warplet (WARP) на 2040 рік (через 15 років)
У 2040 році ціна Warplet потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення. Хочете знати, якої ціни досягне Warplet у 2025–2026 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WARP на 2025–2026 роки, натиснувши на Прогноз ціни Warplet.
Як купити та інвестувати Warplet
Готові розпочати торгівлю з Warplet? Купівля WARP на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Warplet. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Warplet (WARP).
Крок 1
Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC
Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4
Виберіть токени
Якщо Warplet зростатиме на 5% на рік, його орієнтовна вартість може сягнути близько -- $ до 2026 року, -- $ до 2030 року, -- $ до 2035 року і -- $ до 2040 року. Ці цифри ілюструють сценарій стабільного складного зростання, хоча фактична майбутня ціна залежатиме від прийняття ринком, регуляторних змін та макроекономічних умов. Ви можете переглянути повну таблицю прогнозів нижче, щоб ознайомитися з деталізованою таблицею потенційних цін Warplet за роками та очікуваного ROI.
Скільки сьогодні коштує Warplet?
Ціна Warplet сьогодні становить $ 0.000008129. Перегляньте наш розділ «Історія цін», щоб дізнатися історію за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів.
Чи є Warplet все ще гарною інвестицією?
Warplet залишається криптовалютою, що активно торгується, з постійною участю на ринку та розвитком екосистеми. Однак криптоінвестиції, такі як інвестиції в WARP, за своєю природою є волатильними і повинні відповідати вашій особистій толерантності до ризику. Завжди проводьте незалежне дослідження (DYOR) і враховуйте ринкові умови, перш ніж приймати фінансові рішення та інвестувати.
Який щоденний обсяг торгівлі Warplet?
Warplet на суму -- було продано на MEXC за останні 24 години.
Яка поточна ціна Warplet?
Поточна ціна WARP оновлюється в режимі реального часу на основі глобальної торгової активності на основних біржах, включаючи MEXC. Ринкові ціни постійно коливаються через зміни ліквідності, обсягу торгівлі та загальних настроїв. Щоб переглянути останню ціну Warplet у бажаній валюті, відвідайте сторінку «Ціна WARP» для отримання додаткової інформації.
Що впливає на ціну Warplet?
На ціну WARP впливають кілька ключових факторів, включаючи загальні ринкові настрої, обсяг торгівлі, технологічний розвиток і тенденції використання користувачами. Більш широкі макроекономічні умови, такі як зміни процентних ставок, цикли ліквідності та регуляторні сигнали, також відіграють важливу роль у русі цін.
Щоб бути в курсі змін на ринку в режимі реального часу та оновлень проєктів, відвідайте MEXC Новини, де ви знайдете найновішу аналітику та інформацію про криптовалюту.
Який токен має найбільший обсяг торгівлі на MEXC?
Як мені розмістити ордер стоп-лос або тейк-профіт для WARP на MEXC?
На MEXC підтримуються ордери стоп-лос та тейк-профіт для автоматичного управління ризиками.
1. Перейдіть до розділу спотової або ф'ючерсної торгівлі і виберіть пару WARP/USDT.
2. Виберіть «Стоп-ліміт» або «Тригерний ордер» у меню типів ордерів.
3. Встановіть тригерну ціну (рівень, який активує ордер) і ціну виконання (ціну, за якою ордер буде виконано).
4. Перевірте деталі ордера та підтвердьте його.
Ваш ордер стоп-лос активується, якщо ціна Warplet рухатиметься проти вашої позиції, тоді як ордер тейк-профіт виконується автоматично, коли ціна досягає вашого цільового рівня прибутку.
Для отримання детальних прикладів і навчальних матеріалів відвідайте «Посібник зі спотової торгівлі MEXC»
Чи зросте ціна Warplet цього року?
Ціна на Warplet може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни Warplet (WARP) для поглибленого аналізу.
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики.
Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.