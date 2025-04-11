Що таке QuantixAI (QAI)

QuantixAI, розроблений Quantix Capital, представляє токен QAI, токен на базі Ethereum, який призначений для оптимізації ліквідності в рамах складної екосистеми алгоритмічної торгівлі. Технічно, QuantixAI інтегрує низку передових стратегій кількісної торгівлі, використовуючи статистичні моделі, такі як авторегресійна інтегрована ковзна середня (ARIMA), узагальнена авторегресійна умовна гетероскедастичність (GARCH), а також алгоритми машинного навчання, в тому числі машини опорних векторів (SVM) і мережі з довгостроковою і короткостроковою пам'яттю (LSTM). Можливості обробки даних у реальному часі покращуються завдяки інструментам, таким як Apache Kafka, що сприяє ефективному збору та обробці даних.

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Прогноз ціни QuantixAI

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QAI до місцевих валют

1 QAI до VND ₫ 2,232,818.28 1 QAI до AUD A$ 138.4572 1 QAI до GBP ￡ 66.1808 1 QAI до EUR € 76.6304 1 QAI до USD $ 87.08 1 QAI до MYR RM 384.8936 1 QAI до TRY ₺ 3,314.2648 1 QAI до JPY ¥ 12,498.5924 1 QAI до RUB ₽ 7,246.7976 1 QAI до INR ₹ 7,495.8464 1 QAI до IDR Rp 1,451,332.7528 1 QAI до KRW ₩ 123,692.786 1 QAI до PHP ₱ 4,979.2344 1 QAI до EGP ￡E. 4,467.204 1 QAI до BRL R$ 510.2888 1 QAI до CAD C$ 120.1704 1 QAI до BDT ৳ 10,582.8324 1 QAI до NGN ₦ 139,105.0752 1 QAI до UAH ₴ 3,605.112 1 QAI до VES Bs 6,182.68 1 QAI до PKR Rs 24,418.9736 1 QAI до KZT ₸ 45,002.0732 1 QAI до THB ฿ 2,914.5676 1 QAI до TWD NT$ 2,818.7796 1 QAI до AED د.إ 319.5836 1 QAI до CHF Fr 70.5348 1 QAI до HKD HK$ 674.87 1 QAI до MAD .د.م 809.844 1 QAI до MXN $ 1,770.3364

Ресурс QuantixAI

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