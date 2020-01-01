Токеноміка QuantixAI (QAI) Дізнайтеся ключову інформацію про QuantixAI (QAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація QuantixAI (QAI) QuantixAI, розроблений Quantix Capital, представляє токен QAI, токен на базі Ethereum, який призначений для оптимізації ліквідності в рамах складної екосистеми алгоритмічної торгівлі. Технічно, QuantixAI інтегрує низку передових стратегій кількісної торгівлі, використовуючи статистичні моделі, такі як авторегресійна інтегрована ковзна середня (ARIMA), узагальнена авторегресійна умовна гетероскедастичність (GARCH), а також алгоритми машинного навчання, в тому числі машини опорних векторів (SVM) і мережі з довгостроковою і короткостроковою пам'яттю (LSTM). Можливості обробки даних у реальному часі покращуються завдяки інструментам, таким як Apache Kafka, що сприяє ефективному збору та обробці даних. Офіційний вебсайт: https://quantixai.io/ Whitepaper: https://quantixai.io/whitepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122 Купити QAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни QuantixAI (QAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена QuantixAI (QAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 979,00M $ 979,00M $ 979,00M Історичний максимум: $ 149,09 $ 149,09 $ 149,09 Історичний мінімум: $ 2,109046466218064 $ 2,109046466218064 $ 2,109046466218064 Поточна ціна: $ 97,9 $ 97,9 $ 97,9 Дізнайтеся більше про ціну QuantixAI (QAI)

Токеноміка QuantixAI (QAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки QuantixAI (QAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QAI, досліджуйте ціну токена QAI в реальному часі!

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