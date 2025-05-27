Що таке Coinbase Index (MX10)

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Прогноз курсу Coinbase Index

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Історія ціни Coinbase Index

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MX10 до місцевих валют

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