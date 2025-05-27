Що таке Lair Finance (LAIR)

Lair Finance ─ це кросчейн-шлюз ліквідного (ре)стейкінгу, що дозволяє користувачам комбінувати прибутковість, переміщуючи ліквідність між мережами рівня 1. Маючи 66% забезпеченого TVL Kaia і 4 мільйони користувачів Line Consumer, протокол розширює свою екосистему до Berachain для рестейкінгу $BGT і $Bera, а також інтегрується з Story, Injective і Initia.

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Прогноз курсу Lair Finance

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Історія ціни Lair Finance

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LAIR до місцевих валют

1 LAIR до VND ₫ 1 046,1528 1 LAIR до AUD A$ 0,06324 1 LAIR до GBP ￡ 0,030192 1 LAIR до EUR € 0,035904 1 LAIR до USD $ 0,0408 1 LAIR до MYR RM 0,172584 1 LAIR до TRY ₺ 1,591608 1 LAIR до JPY ¥ 5,890704 1 LAIR до RUB ₽ 3,2742 1 LAIR до INR ₹ 3,481056 1 LAIR до IDR Rp 668,852352 1 LAIR до KRW ₩ 56,120808 1 LAIR до PHP ₱ 2,266848 1 LAIR до EGP ￡E. 2,03184 1 LAIR до BRL R$ 0,230112 1 LAIR до CAD C$ 0,055896 1 LAIR до BDT ৳ 4,980864 1 LAIR до NGN ₦ 64,659024 1 LAIR до UAH ₴ 1,700544 1 LAIR до VES Bs 3,8352 1 LAIR до PKR Rs 11,489688 1 LAIR до KZT ₸ 20,773728 1 LAIR до THB ฿ 1,337832 1 LAIR до TWD NT$ 1,224816 1 LAIR до AED د.إ 0,149736 1 LAIR до CHF Fr 0,033456 1 LAIR до HKD HK$ 0,319464 1 LAIR до MAD .د.م 0,376584 1 LAIR до MXN $ 0,784176

Ресурс Lair Finance

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