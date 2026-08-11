Сьогоднішня ціна JGGLOLD

Поточна ціна JGGLOLD (JGGLOLD) сьогодні становить --, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JGGLOLD до UAH становить -- за JGGLOLD.

JGGLOLD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- JGGLOLD. Протягом останніх 24 годин JGGLOLD торгувався між -- (мінімум) та -- (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці JGGLOLD змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо JGGLOLD (JGGLOLD)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- --

Поточна ринкова капіталізація JGGLOLD — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JGGLOLD — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.