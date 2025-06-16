Що таке Janitor (JANITOR)

Автономна система крипторозвідки на базі MCP та A2A, яка відстежує, аналізує та реагує на можливості Alpha ончейн, зміни ліквідності та аномалії протокола.

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Прогноз курсу Janitor

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Історія ціни Janitor

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Токеноміка Janitor (JANITOR)

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JANITOR до місцевих валют

1 JANITOR до VND ₫ 461,30195 1 JANITOR до AUD A$ 0,0266456 1 JANITOR до GBP ￡ 0,0127969 1 JANITOR до EUR € 0,0150758 1 JANITOR до USD $ 0,01753 1 JANITOR до MYR RM 0,0743272 1 JANITOR до TRY ₺ 0,6898055 1 JANITOR до JPY ¥ 2,5290531 1 JANITOR до RUB ₽ 1,3782086 1 JANITOR до INR ₹ 1,5074047 1 JANITOR до IDR Rp 287,3770032 1 JANITOR до KRW ₩ 23,8178357 1 JANITOR до PHP ₱ 0,9879908 1 JANITOR до EGP ￡E. 0,8808825 1 JANITOR до BRL R$ 0,0965903 1 JANITOR до CAD C$ 0,0236655 1 JANITOR до BDT ৳ 2,1428672 1 JANITOR до NGN ₦ 27,0941927 1 JANITOR до UAH ₴ 0,7283715 1 JANITOR до VES Bs 1,753 1 JANITOR до PKR Rs 4,9602888 1 JANITOR до KZT ₸ 8,9850015 1 JANITOR до THB ฿ 0,5683226 1 JANITOR до TWD NT$ 0,5157326 1 JANITOR до AED د.إ 0,0643351 1 JANITOR до CHF Fr 0,0141993 1 JANITOR до HKD HK$ 0,1374352 1 JANITOR до MAD .د.م 0,159523 1 JANITOR до MXN $ 0,3316676

Ресурс Janitor

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