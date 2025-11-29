INFINIT — це інтелектуальний протокол DeFi на базі штучного інтелекту, який дозволяє будь-кому знаходити, оцінювати та реалізовувати можливості DeFi за допомогою інтелектуальних агентів та інтерфейсів природної мови. В основі INFINIT лежить Agentic DeFi Economy — децентралізована інфраструктура на базі агентів, де KOL та експерти DeFi можуть створювати й монетизувати стратегії разом зі своїми спільнотами, а користувачі можуть отримувати доступ до багатоетапних стратегій DeFi та реалізовувати їх в один клац. Поєднуючи штучний інтелект, інтерфейс на основі підказок та виконання DeFi в один клац на одній платформі, INFINIT спрощує і демократизує доступ до DeFi для всіх.