Логотип Gata

Курс Gata (GATA)

Графік ціни Gata (GATA) в реальному часі
Інформація щодо ціни Gata (GATA) (USD)

Актуальна ціна Gata (GATA) становить $ 0,0192. За останні 24 години GATA торгувався між мінімумом у $ 0,01485 і максимумом у $ 0,02318, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GATA становить $ 0,17518834628959326, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01443447445100292.

Що стосується короткострокових результатів, то GATA змінився на +8,16% за останню годину, +6,60% за 24 години та на -19,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gata (GATA)

Поточна ринкова капіталізація Gata — $ 1,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 98,31K. Циркуляційна пропозиція GATA — 96,24M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,20M.

Історія ціни Gata (GATA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Gata за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0011887+6,60%
30 днів$ -0,06015-75,81%
60 днів$ +0,0092+92,00%
90 днів$ +0,0092+92,00%
Зміна ціни Gata сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GATA на $ +0,0011887 (+6,60%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Gata за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,06015 (-75,81%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Gata за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GATA змінився на $ +0,0092 (+92,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Gata за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0092 (+92,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Gata (GATA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Gata зараз.

Що таке Gata (GATA)

Gata прискорює розвиток штучного інтелекту завдяки децентралізації. Ми створюємо децентралізовану модель для розблокування основних ресурсів штучного інтелекту — даних і обчислювальних потужностей — що сприяє розвитку відкритого штучного інтелекту та приносить користь багатьом, а не окремим особам.

Проєкт Gata доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Gata. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу GATA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Gata у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Gata безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Gata (USD)

Скільки коштуватиме Gata (GATA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Gata (GATA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Gata.

Перегляньте прогноз ціни Gata вже зараз!

Токеноміка Gata (GATA)

Розуміння токеноміки Gata (GATA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GATA зараз!

Як купити Gata (GATA)

Шукаєте як купити Gata? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Gata на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

GATA до місцевих валют

Ресурс Gata

Щоб дізнатися більше про Gata, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтGata
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Gata

Скільки сьогодні коштує Gata (GATA)?
Актуальна ціна GATA у USD становить 0,0192 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GATA до USD?
Поточна ціна GATA до USD — $ 0,0192. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Gata?
Ринкова капіталізація GATA — $ 1,85M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GATA?
Циркуляційна пропозиція GATA — 96,24M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GATA?
GATA досяг історичної максимальної ціни у 0,17518834628959326 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GATA?
Історична мінімальна ціна GATA становила 0,01443447445100292 USD.
Який обсяг торгівлі GATA?
Актуальний обсяг торгівлі GATA за 24 години — $ 98,31K USD.
Чи підніметься ціна GATA цього року?
GATA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GATA для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

