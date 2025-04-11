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Поточна ціна Fly Niza (FLY)

USD

Графік ціни Fly Niza (FLY) в реальному часі

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Дані та інформація про ціну FLY в реальному часі

Поточна ціна Fly Niza (FLY) сьогодні становить 0 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна FLY у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Fly Niza:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 0.00 USD
- Зміна ціни Fly Niza протягом дня – 0.00%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники FLYUSD

Відстежуйте зміни ціни на Fly Niza за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 00.00%
30 днів$ 00.00%
60 днів$ 00.00%
90 днів$ 00.00%
Зміна ціни Fly Niza сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FLY на $ 0 (0.00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Fly Niza за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ 0 (0.00%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Fly Niza за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FLY змінився на $ 0 (0.00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Fly Niza за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ 0 (0.00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну FLY

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Fly Niza: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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Ринкова інформація FLY

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Що таке Fly Niza (FLY)

Fly Niza — це все про веселощі у світі криптовалют. У той час як інші токени зосереджені на корисності, Fly Niza фокусується на тому, щоб принести в простір сміх, азарт і свіже відчуття свободи. Цей мемкоїн створений на BNB Chain і призначений для тих, хто хоче насолоджуватися процесом без тиску складних обіцянок.

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Прогноз ціни Fly Niza

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Fly Niza, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна FLY? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Fly Niza.

Історія ціни Fly Niza

Відстеження траєкторії ціни FLY надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії FLY. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Fly Niza.

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Ресурс Fly Niza

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Whitepaper
Офіційний вебсайтFly Niza
Оглядач блокчейну

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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