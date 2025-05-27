Що таке Pepe Buldak (BUL)

Pepe Buldak — це криптопроєкт на основі мемів, який поєднує технологію блокчейн із K-контентом та практичною корисністю через свій протокол Open Franchise Protocol (OFP). Заснований командою криптоентузіастів та ветеранів галузі, Pepe Buldak поєднує культуру мемів з екосистемою франчайзингу, дозволяючи брендам працювати в прозорій, децентралізованій моделі. Основні компоненти екосистеми включають NFT Shiba Gimbab, Dogepoki та стратегічні події зі стейкінгу та спалювання, розроблені для підвищення вартості токенів.

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BUL до місцевих валют

1 BUL до VND ₫ 0,01454895981 1 BUL до AUD A$ 0,0000008794855 1 BUL до GBP ￡ 0,0000004198834 1 BUL до EUR € 0,0000004993208 1 BUL до USD $ 0,00000056741 1 BUL до MYR RM 0,0000024001443 1 BUL до TRY ₺ 0,0000221346641 1 BUL до JPY ¥ 0,0000819113076 1 BUL до RUB ₽ 0,0000455346525 1 BUL до INR ₹ 0,0000484170953 1 BUL до IDR Rp 0,0093018017904 1 BUL до KRW ₩ 0,0007804781291 1 BUL до PHP ₱ 0,0000315139514 1 BUL до EGP ￡E. 0,000028257018 1 BUL до BRL R$ 0,0000032058665 1 BUL до CAD C$ 0,0000007773517 1 BUL до BDT ৳ 0,0000692694128 1 BUL до NGN ₦ 0,0008992200198 1 BUL до UAH ₴ 0,0000236496488 1 BUL до VES Bs 0,00005333654 1 BUL до PKR Rs 0,0001597883301 1 BUL до KZT ₸ 0,0002889024756 1 BUL до THB ฿ 0,0000186053739 1 BUL до TWD NT$ 0,0000170336482 1 BUL до AED د.إ 0,0000020823947 1 BUL до CHF Fr 0,0000004652762 1 BUL до HKD HK$ 0,0000044428203 1 BUL до MAD .د.م 0,0000052371943 1 BUL до MXN $ 0,0000109056202

Ресурс Pepe Buldak

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