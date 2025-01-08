Ціна 4547 (4547)
Поточна ціна 4547 (4547) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.85K USD. Ціна 4547 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 4547:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.69K USD
- зміна ціни 4547 протягом дня — -9.89%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 4547 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 4547 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 4547 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 4547 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.89%
|30 днів
|$ 0
|+62.92%
|60 днів
|$ 0
|+50.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 4547: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-9.89%
+83.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
4547 is a tribute to the enduring legacy and resilient spirit of Donald Trump, celebrating his journey from the 45th President and eyeing the potential return as the 47th. This token is built for supporters who believe in a comeback, embodying the energy, boldness, and unyielding vision associated with his campaigns. Featuring a bold eagle symbol alongside the classic red, white, and blue, 4547 aims to rally the community and spark a movement. Whether you’re a political enthusiast or just love the game of meme investing, 4547 offers a unique way to join the ride with every trade.
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