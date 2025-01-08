Сьогоднішня ціна 4547 (4547)

Поточна ціна 4547 (4547) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.85K USD. Ціна 4547 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 4547:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.69K USD

- зміна ціни 4547 протягом дня — -9.89%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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