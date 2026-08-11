Сьогоднішня ціна 0xDirectPing

Поточна ціна 0xDirectPing (0XDP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 0XDP до USD становить $ 0 за 0XDP.

0xDirectPing наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 766, з циркуляційною пропозицією у 100,00B 0XDP. Протягом останніх 24 годин 0XDP торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 0XDP змінився на -- за останню годину та на +0,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 0xDirectPing (0XDP)

Ринкова капіталізація $ 22,77K$ 22,77K $ 22,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,77K$ 22,77K $ 22,77K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація 0xDirectPing — $ 22,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 0XDP — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,77K.