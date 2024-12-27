Сьогоднішня ціна 00 Token (00)

Поточна ціна 00 Token (00) сьогодні становить 0.04141234 USD з ринковою капіталізацією $ 9.68M USD. Ціна 00 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності 00 Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.32K USD

- зміна ціни 00 Token протягом дня — -4.17%

- циркуляційна пропозиція – 232.69M USD

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