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โทเค็น ระบบนิเวศ Sei Network ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Sei Network เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,070.7
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.456
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998824
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 55.66M
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 4.25M
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,074
+0.16%
+0.00%
-1.14%
$ 410.27M
$ 10.68K
7
SEI
SEI
SEI
$ 0.03992
+0.03%
-0.45%
-3.95%
$ 287.56M
$ 1.37M
8
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999614
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 113.84M
$ 103.72K
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99985
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.76M
10
BAT
BAT
BAT
$ 0.05967
-0.37%
+1.43%
-9.84%
$ 89.09M
$ 952.88K
11
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,719
-0.16%
-0.00%
-1.36%
$ 61.75M
$ 434.93
12
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 58.08M
--
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 291.83K
15
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.284398
-0.57%
-0.01%
-8.00%
$ 15.42M
$ 106.58K
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11619
0.00%
+0.07%
+17.13%
$ 15.01M
$ 646.46K
17
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,885.2
+0.08%
+0.00%
+0.66%
$ 13.84M
$ 124.38K
18
Wrapped SEI
Wrapped SEI
WSEI
$ 0.03967201
-0.02%
-0.00%
-3.13%
$ 10.96M
$ 161.19K
19
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
20
MILLI
MILLI
MILLI
$ 0.000001409
+0.35%
-0.84%
-6.84%
$ 372.67K
$ 17.87B
21
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 352.51K
$ 169.67
22
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0.00220951
-0.98%
+0.03%
+0.29%
$ 328.11K
$ 4.54K
23
MetaArena
MetaArena
TIMI
$ 0.00062971
0.00%
-0.02%
-7.63%
$ 229.43K
$ 2.18K
24
Froggy
Froggy
FROG
$ 0.00010342
-0.02%
+0.01%
-2.54%
$ 103.42K
$ 51.64
25
Silo Staked SEI
Silo Staked SEI
ISEI
$ 0.02198469
0.00%
-0.00%
-6.83%
$ 97.96K
$ 4.44
26
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.83E-6
-2.54%
-1.60%
-4.01%
$ 43.38K
--
27
Jellyverse
Jellyverse
JLY
$ 0.00013673
0.00%
+0.00%
+21.38%
$ 19.13K
$ 2.74
28
Chips
Chips
CHIPS
$ 1.422E-5
0.00%
+0.70%
0.00%
$ 13.28K
--
29
Zenrock
Zenrock
ROCK
$ 3.219E-5
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 12.57K
--
30
Popo The Cat
Popo The Cat
POPO
$ 2.9813E-8
0.00%
-3.40%
-3.36%
$ 12.54K
--
31
YAKA
YAKA
YAKA
$ 4.788E-5
0.00%
-14.70%
0.00%
$ 10.90K
--
32
Dragonswap
Dragonswap
DRG
$ 0.00782
0.00%
-0.38%
-2.74%
--
$ 756.84K
33
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1.8147
-0.88%
-6.24%
-0.27%
--
$ 69.21K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Sei Network คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Sei Network เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 33 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $95.93B
โทเค็น ระบบนิเวศ Sei Network ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Sei Network ที่ติดตามบน MEXC นั้น BAT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Sei Network กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 33 ระบบนิเวศ Sei Network ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Sei Network ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Sei Network คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Sei Network ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $95.93B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Sei Network นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง