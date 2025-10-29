ราคาปัจจุบัน Sovryn วันนี้ คือ 0.163493 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SOV ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Sovryn วันนี้ คือ 0.163493 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SOV ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SOV

ข้อมูลราคา SOV

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SOV

โทเคโนมิกส์ SOV

การคาดการณ์ราคา SOV

Sovryn โลโก้

Sovryn ราคา (SOV)

ราคาปัจจุบัน 1 SOV เป็น USD

$0.163493
+2.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Sovryn (SOV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:34:18 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Sovryn (SOV) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.158596
ต่ำสุด 24h
$ 0.163665
สูงสุด 24h

$ 0.158596
$ 0.163665
$ 43.98
$ 0.087564
+0.17%

+2.50%

+44.72%

+44.72%

ราคาเรียลไทม์ Sovryn (SOV) คือ $0.163493 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSOV ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.158596 และราคาสูงสุด $ 0.163665 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SOV คือ $ 43.98 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.087564

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SOV มีการเปลี่ยนแปลง +0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.50% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +44.72% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Sovryn (SOV) ข้อมูลการตลาด

$ 8.25M
--
$ 16.35M
50.48M
100,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sovryn คือ $ 8.25M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SOV คือ 50.48M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.35M

ประวัติราคา Sovryn (SOV) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sovryn เป็น USD เท่ากับ $ +0.00398686
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sovryn เป็น USD เท่ากับ $ +0.1092950705
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sovryn เป็น USD เท่ากับ $ +0.1084018755
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sovryn เป็น USD เท่ากับ $ +0.06762775288249208

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00398686+2.50%
30 วัน$ +0.1092950705+66.85%
60 วัน$ +0.1084018755+66.30%
90 วัน$ +0.06762775288249208+70.54%

อะไรคือ Sovryn (SOV)

$SOV is the governance token of the Sovryn Protocol, home of the largest defi ecosystem on top of Bitcoin

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Sovryn (USD)

Sovryn (SOV) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Sovryn (SOV) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Sovryn

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Sovryn ตอนนี้!

SOV เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Sovryn (SOV)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Sovryn (SOV) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SOVโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sovryn (SOV)

วันนี้ Sovryn (SOV) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SOV เป็นUSD คือ 0.163493 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SOV เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SOV เป็น USD คือ $ 0.163493 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Sovryn คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SOV คือ $ 8.25M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SOV คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SOV คือ 50.48M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SOV คือเท่าใด?
SOV ถึงราคา ATH ที่ 43.98 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SOV คือเท่าไร?
SOV ถึงราคา ATL ที่ 0.087564 USD
ปริมาณการเทรดของ SOV คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SOV คือ -- USD
ปีนี้ SOV จะสูงขึ้นอีกไหม?
SOV อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SOV เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Sovryn (SOV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

