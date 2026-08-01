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ราคาปัจจุบัน Bitcoin on Rootstock วันนี้ คือ 63,130 USD มูลค่าตลาด RBTC เท่ากับ 13,316,652 USD ติดตามการอัปเดตราคา RBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bitcoin on Rootstock วันนี้ คือ 63,130 USD มูลค่าตลาด RBTC เท่ากับ 13,316,652 USD ติดตามการอัปเดตราคา RBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Bitcoin on Rootstock ราคา (RBTC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RBTC เป็น USD

$63,088
$63,088$63,088
+0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bitcoin on Rootstock (RBTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:02:01 (UTC+8)

ราคา Bitcoin on Rootstock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bitcoin on Rootstock (RBTC) วันนี้ $ 63,130, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RBTC เป็น USD คือ $ 63,130 ต่อ RBTC.

Bitcoin on Rootstock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 13,316,652 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 210.94 RBTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RBTC เทรดระหว่าง $ 62,867 (ต่ำ) กับ $ 63,315 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 129,296 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3,194.57

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RBTC เคลื่อนไหว -0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 9.84K.

Bitcoin on Rootstock (RBTC) ข้อมูลการตลาด

$ 13.32M
$ 13.32M$ 13.32M

$ 9.84K
$ 9.84K$ 9.84K

$ 13.32M
$ 13.32M$ 13.32M

210.94
210.94 210.94

211.0125248248401
211.0125248248401 211.0125248248401

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin on Rootstock คือ $ 13.32M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 9.84K อุปทานหมุนเวียนของ RBTC คือ 210.94 โดยมีอุปทานรวมที่ 211.0125248248401 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.32M

ประวัติราคา Bitcoin on Rootstock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 62,867
$ 62,867$ 62,867
ต่ำสุด 24h
$ 63,315
$ 63,315$ 63,315
สูงสุด 24h

$ 62,867
$ 62,867$ 62,867

$ 63,315
$ 63,315$ 63,315

$ 129,296
$ 129,296$ 129,296

$ 3,194.57
$ 3,194.57$ 3,194.57

-0.17%

+0.36%

-0.33%

-0.33%

ประวัติราคา Bitcoin on Rootstock (RBTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin on Rootstock เป็น USD เท่ากับ $ +228.41
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin on Rootstock เป็น USD เท่ากับ $ -79.0513860000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin on Rootstock เป็น USD เท่ากับ $ -2,617.3571740000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin on Rootstock เป็น USD เท่ากับ $ -3.392381659025

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +228.41+0.36%
30 วัน$ -79.0513860000-0.12%
60 วัน$ -2,617.3571740000-4.14%
90 วัน$ -3.392381659025-0.00%

การคาดการณ์ราคา Bitcoin on Rootstock

การคาดการณ์ราคา Bitcoin on Rootstock (RBTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RBTC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bitcoin on Rootstock (RBTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bitcoin on Rootstock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bitcoin on Rootstock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RBTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bitcoin on Rootstock

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Bitcoin on Rootstock (RBTC) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBitcoin Sidechains

เกี่ยวกับ Bitcoin on Rootstock

ปัจจุบัน Bitcoin on Rootstock มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Bitcoin on Rootstock ซื้อขายอยู่ที่ ฿2038667.80760282680000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.36% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ RBTC จะขึ้นหรือลง?

RBTC มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Smart Contract Platform,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Bitcoin Sidechains,SideChain,Rootstock Ecosystem

วันนี้ Bitcoin on Rootstock ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย RBTC อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Bitcoin on Rootstock แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Smart Contract Platform,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Bitcoin Sidechains,SideChain,Rootstock Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- RBTC มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี RBTC อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 210.9377548248401 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Bitcoin on Rootstock คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿4175377.67862846656000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿103162.7913532989452000 ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitcoin on Rootstock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:02:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bitcoin on Rootstock (RBTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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