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ราคาปัจจุบัน Polymarket PreStocks วันนี้ คือ 142.05 USD มูลค่าตลาด POLYMARKET เท่ากับ 684,548 USD ติดตามการอัปเดตราคา POLYMARKET เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Polymarket PreStocks วันนี้ คือ 142.05 USD มูลค่าตลาด POLYMARKET เท่ากับ 684,548 USD ติดตามการอัปเดตราคา POLYMARKET เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Polymarket PreStocks ราคา (POLYMARKET)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 POLYMARKET เป็น USD

$147.72
$147.72$147.72
+0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Polymarket PreStocks (POLYMARKET) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:55:46 (UTC+8)

ราคา Polymarket PreStocks วันนี้

ราคาปัจจุบัน Polymarket PreStocks (POLYMARKET) วันนี้ $ 142.05, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน POLYMARKET เป็น USD คือ $ 142.05 ต่อ POLYMARKET.

Polymarket PreStocks มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 684,548 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.82K POLYMARKET ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา POLYMARKET เทรดระหว่าง $ 142.03 (ต่ำ) กับ $ 148.01 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 193.79 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 102.16

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น POLYMARKET เคลื่อนไหว +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 534.15.

Polymarket PreStocks (POLYMARKET) ข้อมูลการตลาด

$ 684.55K
$ 684.55K$ 684.55K

$ 534.15
$ 534.15$ 534.15

$ 684.55K
$ 684.55K$ 684.55K

4.82K
4.82K 4.82K

4,818.966860053
4,818.966860053 4,818.966860053

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Polymarket PreStocks คือ $ 684.55K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 534.15 อุปทานหมุนเวียนของ POLYMARKET คือ 4.82K โดยมีอุปทานรวมที่ 4818.966860053 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 684.55K

ประวัติราคา Polymarket PreStocks USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 142.03
$ 142.03$ 142.03
ต่ำสุด 24h
$ 148.01
$ 148.01$ 148.01
สูงสุด 24h

$ 142.03
$ 142.03$ 142.03

$ 148.01
$ 148.01$ 148.01

$ 193.79
$ 193.79$ 193.79

$ 102.16
$ 102.16$ 102.16

+0.02%

-1.63%

+3.12%

+3.12%

ประวัติราคา Polymarket PreStocks (POLYMARKET) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Polymarket PreStocks เป็น USD เท่ากับ $ -2.360745262406425
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Polymarket PreStocks เป็น USD เท่ากับ $ +13.2248976150
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Polymarket PreStocks เป็น USD เท่ากับ $ +24.6534167250
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Polymarket PreStocks เป็น USD เท่ากับ $ -0.00268799159745

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -2.360745262406425-1.63%
30 วัน$ +13.2248976150+9.31%
60 วัน$ +24.6534167250+17.36%
90 วัน$ -0.00268799159745-0.00%

การคาดการณ์ราคา Polymarket PreStocks

การคาดการณ์ราคา Polymarket PreStocks (POLYMARKET) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ POLYMARKET ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Polymarket PreStocks (POLYMARKET) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Polymarket PreStocks อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Polymarket PreStocks จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา POLYMARKET ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Polymarket PreStocks

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Polymarket PreStocks (POLYMARKET) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

PreStocks EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ Polymarket PreStocks

ราคาตลาดปัจจุบันของ POLYMARKET คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿4587.5203146912360000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -1.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Polymarket PreStocks มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 POLYMARKET แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ POLYMARKET เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน POLYMARKET มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Polymarket PreStocks วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿4586.8744124997976000 และ ฿4779.9991677398792000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ POLYMARKET ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ POLYMARKET เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Polymarket PreStocks

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:55:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Polymarket PreStocks (POLYMARKET)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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